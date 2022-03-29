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Акции

АКЦИЯ
Шкафы
mb-15260
Пенал петли справа Робин Wood Лайт
ширина
40 см
глубина
40 см
высота
205 см
13 010 ₽
17 340 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Шкафы
mb-15259
Пенал Петли слева Робин Wood Лайт
ширина
40 см
глубина
40 см
высота
205 см
13 010 ₽
17 340 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Столы
mb-15258
Двухместный письменный стол с ящиками «Робин Wood» белый
ширина
196 см
глубина
60 см
высота
75 см
19 920 ₽
24 890 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Прикроватные
mb-15255
Тумба выкатная малая
ширина
45 см
глубина
45 см
высота
47 см
6 780 ₽
9 680 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Письменные столы
mb-12491
Стол «Бруно»
ширина
124.5 см
глубина
70.5 см
высота
85 см
11 840 ₽
14 800 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Компьютерные кресла
mb-12490
Стул регулируемый «Бруно»
ширина
49.5 см
глубина
57 см
высота
79.5 см
7 120 ₽
8 900 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Тумбы
mb-11264
Тумба выкатная «2+2»
ширина
40 см
глубина
54 см
высота
68 см
6 830 ₽
9 750 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Шкафы-пеналы
mb-11262
Пенал левый «2+2»
ширина
42 см
глубина
39 см
высота
212 см
10 130 ₽
13 500 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Шкафы-пеналы
mb-11261
Шкаф-пенал «2+2» петли справа
ширина
42 см
глубина
39 см
высота
212 см
10 130 ₽
13 500 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Стеллажи
mb-11260
Стеллаж узкий левый «2+2»
ширина
42 см
глубина
39 см
высота
212 см
10 510 ₽
14 010 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Стеллажи
mb-11259
Стеллаж широкий «2+2»
ширина
80 см
глубина
39 см
высота
212 см
16 920 ₽
22 560 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Стеллажи
mb-11258
Стеллаж-перегородка «2+2»
ширина
94 см
глубина
28 см
высота
212 см
10 020 ₽
13 350 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Стеллажи
mb-11257
Стеллаж узкий правый «2+2»
ширина
42 см
глубина
39 см
высота
212 см
10 510 ₽
14 010 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Полки
mb-11256
Полка длинная «2+2»
ширина
196 см
глубина
28 см
высота
35 см
7 020 ₽
10 020 ₽
цена товара
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АКЦИЯ
Письменные столы
mb-11255
Стол на 2 рабочих места «2+2»
ширина
196 см
глубина
60 см
высота
75 см
16 120 ₽
20 150 ₽
цена товара
Подробнее
АКЦИЯ
Шкафы-пеналы
СМ-235.21.02
Шкаф для белья с 1-ой зеркальной дверью «Лючия» - СМ-235.21.02
ширина
44.9 см
глубина
42.9 см
высота
216.1 см
19 300 ₽
22 700 ₽
цена товара
Подробнее
АКЦИЯ
Шкафы
СМ-235.22.03
Шкаф для одежды с 1-ой глухой и 1-ой зеркальной дверями «Лючия» - СМ-235.22.03
ширина
89.5 см
глубина
44.9 см
высота
216.1 см
28 300 ₽
33 300 ₽
цена товара
Подробнее
АКЦИЯ
Двухъярусные кровати
ТД-250.11.01
Кровать двухъярусная «Навигатор» - ТД-250.11.01
ширина
203.6 см
глубина
84.5 см
высота
173.5 см
43 000 ₽
50 600 ₽
цена товара
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НОВИНКА
Шкафы-пеналы
СМ-02.84
Стиль № 5.1 (Пенал левый)
ширина
40 см
глубина
41.6 см
высота
204 см
9 190 ₽
цена товара
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НОВИНКА
Шкафы
СМ-02.70
Розалия №24 (Шкаф 4-дверный)
ширина
160 см
глубина
54.4 см
высота
213.4 см
46 160 ₽
цена товара
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НОВИНКА
АКЦИЯ
Шкафы-пеналы
mb-1093
Пенал петли слева «Нью тон»
ширина
45 см
глубина
37.5 см
высота
210 см
7 650 ₽
12 750 ₽
цена товара
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НОВИНКА
Шкафы-пеналы
mb-1089
Угловой блок № 3 Шкаф угловой + Пенал с левой стороны и Пенал с правой стороны «Классика»
ширина
134 см
глубина
134 см
высота
206 см
54 200 ₽
цена товара
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НОВИНКА
Туалетные столики
СМ-02.65
Розалия №12 (Туалетный стол)
ширина
77.4 см
глубина
51.6 см
высота
145 см
15 510 ₽
цена товара
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Коллекции товаров

Металлические кровати
Металлические кровати
82
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Мебель Ярофф
Мебель Ярофф
64
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Кровати "Хельга"
Кровати "Хельга"
11
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Грация
Грация
4
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Дельта Лофт White
Дельта Лофт White
15
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Дельта Лофт IRish
Дельта Лофт IRish
14
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Дельта Лофт Black
Дельта Лофт Black
13
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Калипсо
Калипсо
11
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Сканди
Сканди
13
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