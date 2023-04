Array ( [ID] => 328 [~ID] => 328 [IBLOCK_ID] => 7 [~IBLOCK_ID] => 7 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [NAME] => Блок1 [~NAME] => Блок1 [ACTIVE_FROM] => [~ACTIVE_FROM] => [TIMESTAMP_X] => 08.09.2022 08:49:27 [~TIMESTAMP_X] => 08.09.2022 08:49:27 [DETAIL_PAGE_URL] => /Content/detail.php?ID=328 [~DETAIL_PAGE_URL] => /Content/detail.php?ID=328 [LIST_PAGE_URL] => /Content/index.php?ID=7 [~LIST_PAGE_URL] => /Content/index.php?ID=7 [DETAIL_TEXT] => [~DETAIL_TEXT] => [DETAIL_TEXT_TYPE] => text [~DETAIL_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_TEXT] => Вы оставляете заявку нам на сайте [~PREVIEW_TEXT] => Вы оставляете заявку нам на сайте [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => [~PREVIEW_PICTURE] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => blok1 [~CODE] => blok1 [EXTERNAL_ID] => 328 [~EXTERNAL_ID] => 328 [IBLOCK_TYPE_ID] => Content [~IBLOCK_TYPE_ID] => Content [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [ICON] => Array ( [ID] => 27 [IBLOCK_ID] => 7 [NAME] => иконка [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => ICON [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => иконка [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 973 [PROPERTY_VALUE_ID] => 2063 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 973 [~DESCRIPTION] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [ICON] => Array ( [ID] => 27 [IBLOCK_ID] => 7 [NAME] => иконка [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => ICON [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => иконка [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 973 [PROPERTY_VALUE_ID] => 2063 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 973 [~DESCRIPTION] => [DISPLAY_VALUE] => Загрузить [FILE_VALUE] => Array ( [ID] => 973 [TIMESTAMP_X] => Bitrix\Main\Type\DateTime Object ( [value:protected] => DateTime Object ( [date] => 2022-03-29 09:07:56.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => Europe/Moscow ) ) [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 0 [WIDTH] => 0 [FILE_SIZE] => 2936 [CONTENT_TYPE] => application/octet-stream [SUBDIR] => iblock/1b2 [FILE_NAME] => o5npw9pxhpvgyp6d3liv59q8pbxq0ad5.svg [ORIGINAL_NAME] => sprite1.svg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 1cc664d6d232cd9d32a15203ed6a4eb3 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/1b2/o5npw9pxhpvgyp6d3liv59q8pbxq0ad5.svg ) ) ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) )

Вы оставляете заявку нам на сайте

Array ( [ID] => 329 [~ID] => 329 [IBLOCK_ID] => 7 [~IBLOCK_ID] => 7 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [NAME] => Блок2 [~NAME] => Блок2 [ACTIVE_FROM] => [~ACTIVE_FROM] => [TIMESTAMP_X] => 29.03.2022 09:08:12 [~TIMESTAMP_X] => 29.03.2022 09:08:12 [DETAIL_PAGE_URL] => /Content/detail.php?ID=329 [~DETAIL_PAGE_URL] => /Content/detail.php?ID=329 [LIST_PAGE_URL] => /Content/index.php?ID=7 [~LIST_PAGE_URL] => /Content/index.php?ID=7 [DETAIL_TEXT] => [~DETAIL_TEXT] => [DETAIL_TEXT_TYPE] => text [~DETAIL_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_TEXT] => С вами созванивается наш специалист [~PREVIEW_TEXT] => С вами созванивается наш специалист [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => [~PREVIEW_PICTURE] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => blok2 [~CODE] => blok2 [EXTERNAL_ID] => 329 [~EXTERNAL_ID] => 329 [IBLOCK_TYPE_ID] => Content [~IBLOCK_TYPE_ID] => Content [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [ICON] => Array ( [ID] => 27 [IBLOCK_ID] => 7 [NAME] => иконка [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => ICON [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => иконка [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 974 [PROPERTY_VALUE_ID] => 2064 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 974 [~DESCRIPTION] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [ICON] => Array ( [ID] => 27 [IBLOCK_ID] => 7 [NAME] => иконка [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => ICON [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => иконка [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 974 [PROPERTY_VALUE_ID] => 2064 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 974 [~DESCRIPTION] => [DISPLAY_VALUE] => Загрузить [FILE_VALUE] => Array ( [ID] => 974 [TIMESTAMP_X] => Bitrix\Main\Type\DateTime Object ( [value:protected] => DateTime Object ( [date] => 2022-03-29 09:08:13.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => Europe/Moscow ) ) [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 0 [WIDTH] => 0 [FILE_SIZE] => 3783 [CONTENT_TYPE] => application/octet-stream [SUBDIR] => iblock/55e [FILE_NAME] => neeetr9k907z6i8or6wrcdkg6huzffr4.svg [ORIGINAL_NAME] => sprite 2.svg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => af75804d88ff1544694591844c54257e [~src] => [SRC] => /upload/iblock/55e/neeetr9k907z6i8or6wrcdkg6huzffr4.svg ) ) ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) )

С вами созванивается наш специалист

Array ( [ID] => 330 [~ID] => 330 [IBLOCK_ID] => 7 [~IBLOCK_ID] => 7 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [NAME] => Блок3 [~NAME] => Блок3 [ACTIVE_FROM] => [~ACTIVE_FROM] => [TIMESTAMP_X] => 29.03.2022 09:08:32 [~TIMESTAMP_X] => 29.03.2022 09:08:32 [DETAIL_PAGE_URL] => /Content/detail.php?ID=330 [~DETAIL_PAGE_URL] => /Content/detail.php?ID=330 [LIST_PAGE_URL] => /Content/index.php?ID=7 [~LIST_PAGE_URL] => /Content/index.php?ID=7 [DETAIL_TEXT] => [~DETAIL_TEXT] => [DETAIL_TEXT_TYPE] => text [~DETAIL_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_TEXT] => Подбирает и дает рекомендации по мебели на основе фото [~PREVIEW_TEXT] => Подбирает и дает рекомендации по мебели на основе фото [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => [~PREVIEW_PICTURE] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => blok3 [~CODE] => blok3 [EXTERNAL_ID] => 330 [~EXTERNAL_ID] => 330 [IBLOCK_TYPE_ID] => Content [~IBLOCK_TYPE_ID] => Content [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [ICON] => Array ( [ID] => 27 [IBLOCK_ID] => 7 [NAME] => иконка [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => ICON [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => иконка [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 975 [PROPERTY_VALUE_ID] => 2065 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 975 [~DESCRIPTION] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [ICON] => Array ( [ID] => 27 [IBLOCK_ID] => 7 [NAME] => иконка [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => ICON [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => иконка [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 975 [PROPERTY_VALUE_ID] => 2065 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 975 [~DESCRIPTION] => [DISPLAY_VALUE] => Загрузить [FILE_VALUE] => Array ( [ID] => 975 [TIMESTAMP_X] => Bitrix\Main\Type\DateTime Object ( [value:protected] => DateTime Object ( [date] => 2022-03-29 09:08:32.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => Europe/Moscow ) ) [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 0 [WIDTH] => 0 [FILE_SIZE] => 2371 [CONTENT_TYPE] => application/octet-stream [SUBDIR] => iblock/4c1 [FILE_NAME] => yfrbxjamd2d1iwlzrmatc5bkziyaeykj.svg [ORIGINAL_NAME] => sprite 3.svg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => ba9471e95fcbf10637ee75ab9f98d1b5 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/4c1/yfrbxjamd2d1iwlzrmatc5bkziyaeykj.svg ) ) ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) )

Подбирает и дает рекомендации по мебели на основе фото

Array ( [ID] => 331 [~ID] => 331 [IBLOCK_ID] => 7 [~IBLOCK_ID] => 7 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [NAME] => Блок4 [~NAME] => Блок4 [ACTIVE_FROM] => [~ACTIVE_FROM] => [TIMESTAMP_X] => 29.03.2022 09:09:17 [~TIMESTAMP_X] => 29.03.2022 09:09:17 [DETAIL_PAGE_URL] => /Content/detail.php?ID=331 [~DETAIL_PAGE_URL] => /Content/detail.php?ID=331 [LIST_PAGE_URL] => /Content/index.php?ID=7 [~LIST_PAGE_URL] => /Content/index.php?ID=7 [DETAIL_TEXT] => [~DETAIL_TEXT] => [DETAIL_TEXT_TYPE] => text [~DETAIL_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_TEXT] => Заказаывает и контролирует все поставки и качество [~PREVIEW_TEXT] => Заказаывает и контролирует все поставки и качество [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => [~PREVIEW_PICTURE] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => blok4 [~CODE] => blok4 [EXTERNAL_ID] => 331 [~EXTERNAL_ID] => 331 [IBLOCK_TYPE_ID] => Content [~IBLOCK_TYPE_ID] => Content [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [ICON] => Array ( [ID] => 27 [IBLOCK_ID] => 7 [NAME] => иконка [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => ICON [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => иконка [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 976 [PROPERTY_VALUE_ID] => 2066 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 976 [~DESCRIPTION] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [ICON] => Array ( [ID] => 27 [IBLOCK_ID] => 7 [NAME] => иконка [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => ICON [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => иконка [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 976 [PROPERTY_VALUE_ID] => 2066 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 976 [~DESCRIPTION] => [DISPLAY_VALUE] => Загрузить [FILE_VALUE] => Array ( [ID] => 976 [TIMESTAMP_X] => Bitrix\Main\Type\DateTime Object ( [value:protected] => DateTime Object ( [date] => 2022-03-29 09:09:17.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => Europe/Moscow ) ) [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 0 [WIDTH] => 0 [FILE_SIZE] => 2088 [CONTENT_TYPE] => application/octet-stream [SUBDIR] => iblock/6bf [FILE_NAME] => q3srwjik2iqr146l496knj341cv0yaz1.svg [ORIGINAL_NAME] => sprite 4.svg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 163164814401fbbf3de1e83b989ec955 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/6bf/q3srwjik2iqr146l496knj341cv0yaz1.svg ) ) ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) )